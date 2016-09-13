Задержан находившийся в розыске фигурант «Хоргосского дела»
13 сентября, 2016 — 14:13 Главные новости
Задержан находившийся в розыске фигурант «Хоргосского дела»
Национальным бюро по противодейтвию коррупции РК был задержан находившийся в международном розыске Бекболат Кайрбаев.
Согласно сообщению пресс-службы ведомства, задержанный является фигураном уголовного дела по подкупу высокопоставленных чиновников правоохранительных органов для оказания содействия в прекращении уголовного преследования членов организованной преступной группировки.
Громкое дело также называют «Хоргосским делом». Задержанный стал последним из задержанных фигурантов, он находился в розыске с 2012 года.
Теги: задержание, розыск
Интересно почитать
- Трое сотрудников Акмолинской областной прокуратуры задержаны за незаконную охоту
- В Алматы произошел крупный пожар на рынке
- Перспективы развития Байконура обсуждались на встрече Назарбаева и Рогозина
- Под амнистию в Казахстане попадают 30 тысяч осужденных
- Участников Республиканского форума приветствовал президент Назарбаев
Новости дня
- Строительство республиканской автотрассы Атырау - Астрахань стартует в 2016 году
- МВД Казахстана усиливает меры безопасности в аэропортах и на вокзалах
- С 2016 года новички госслужбы в Казахстане будут начинать карьеру с самой низкой ступени
- Крупнейшая водно-тренировочная база в Казахстане открыта в ЮКО
- В Кызылорде организовали ярмарку вакансий для содействия трудоустройству отбывающих наказание граждан
Отправить комментарий