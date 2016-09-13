Задержан находившийся в розыске фигурант «Хоргосского дела»

Национальным бюро по противодейтвию коррупции РК был задержан находившийся в международном розыске Бекболат Кайрбаев.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, задержанный является фигураном уголовного дела по подкупу высокопоставленных чиновников правоохранительных органов для оказания содействия в прекращении уголовного преследования членов организованной преступной группировки.

Громкое дело также называют «Хоргосским делом». Задержанный стал последним из задержанных фигурантов, он находился в розыске с 2012 года.