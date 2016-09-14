В Астане начался судебный процесс по делу Тулешова
14 сентября, 2016 — 16:38 Главные новости
В Астане начался судебный процесс по делу Тулешова
В Астане начался судебный процесс по уголовному делу Тулешова, который обвиняется в попытке насильственного захвата власти. Подозреваемому предъявляются обвинения по 13 статьям Уголовного кодекса.
Судебный процесс, первое заседание которого состоялось сегодня в специализированном межрайонном военном суде по уголовным делам Астаны, проходит при закрытых дверях. «Закрытость» судебных слушаний объясняется наличием сведений, которые являются государственной тайной.
Тохтар Тулешов был задержан в январе 2016 года в Шымкенте и с тех пор находится под стражей.
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