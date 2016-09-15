 

Новости

В Актау совершил вынужденную посадку самолет, летевший из Турции

15 сентября, 2016 — 14:21 Главные новости

В Актау совершил вынужденную посадку самолет, летевший из Турции

В ночь с 14 на 15 сентября в аэропорту Актау совершил вынужденную посадку самолет, выполнявший рейс из Турции в Алматы, по причине потасовки на борту.

Как сообщили в правоохранительных органах, в конфликте участвовали трое пассажиров: пострадавшая женщина, пассажир, устроивший дебош, и мужчина, который заступился за пассажирку. Экипаж самолета вынужден был попросить о внеплановой посадке по причине несанкционированных действий на борту.

После трехчасового пребывания в аэропорту Актау самолет продолжил рейс. На борту было 211 человек, в том числе, двое детей.

Теги: , ,

Интересно почитать

Новости дня

Отправить комментарий

CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.



Вход

Добавить новость

Категории

Новости
Фото
Мой Убер
Видео
Погода
Гороскоп
Музыка
Объявления
Каталог сайтов
Сонник
Блоги
Приколы

Календарь

«  

Декабрь

  »
П В С Ч П С В
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Курс валют


ПРОДАЖА
4.7 кзт
306 кзт
330 кзт

Реклама

Радио онлайн

Выберите радиостанцию:

Подписка

Предыдущие выпуски
RSS-материал

Случайные блоги

Аватар пользователя Novikov
Novikov
Французский журнал был ош...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Как выбрать кроссовки для...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
В России Wi-Fi будут выда...
1 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Мойка
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
В столице Бразилии продаж...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
В твиттере можно будет вн...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Онлайн-каталоги побуждают...
0 комментариев
Аватар пользователя admin
admin
Это только для тебя!
1 комментариев
смотреть все блоги

Общение:

Развлечения:

Полезное:

Информация:

UBER.KZ:

Яндекс.Метрика

© 2010 «uber.kz»
Все права защищены.