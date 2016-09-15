В Актау совершил вынужденную посадку самолет, летевший из Турции
15 сентября, 2016 — 14:21 Главные новости
В Актау совершил вынужденную посадку самолет, летевший из Турции
В ночь с 14 на 15 сентября в аэропорту Актау совершил вынужденную посадку самолет, выполнявший рейс из Турции в Алматы, по причине потасовки на борту.
Как сообщили в правоохранительных органах, в конфликте участвовали трое пассажиров: пострадавшая женщина, пассажир, устроивший дебош, и мужчина, который заступился за пассажирку. Экипаж самолета вынужден был попросить о внеплановой посадке по причине несанкционированных действий на борту.
После трехчасового пребывания в аэропорту Актау самолет продолжил рейс. На борту было 211 человек, в том числе, двое детей.
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