IV Международный форум машиностроителей проходит в Астане
IV Международный форум машиностроителей проходит в Астане
В Астане состоялось открытие IV Международного форума машиностроителей Казахстана. В работе форума принимают участие представители машиностроения из 20 стран, а также казахстанские машиностроители.
Главной целью мероприятия является демонстрация промышленного потенциала казахстанских производителей, обмен передовым опытом с зарубежными гостями, а также налаживание деловых и партнерских связей.
В работе форума принимает участие премьер-министр Аскар Мырзахметов, министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, депутаты и члены Правительства. Участников форума поприветствовал Президент Нурсултан Назарбаев, призвавший казахстанских машиностроителей осуществлять поставки в страны ЕАЭС и на другие зарубежные рынки.
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