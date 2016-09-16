IV Международный форум машиностроителей проходит в Астане

В Астане состоялось открытие IV Международного форума машиностроителей Казахстана. В работе форума принимают участие представители машиностроения из 20 стран, а также казахстанские машиностроители.

Главной целью мероприятия является демонстрация промышленного потенциала казахстанских производителей, обмен передовым опытом с зарубежными гостями, а также налаживание деловых и партнерских связей.

В работе форума принимает участие премьер-министр Аскар Мырзахметов, министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, депутаты и члены Правительства. Участников форума поприветствовал Президент Нурсултан Назарбаев, призвавший казахстанских машиностроителей осуществлять поставки в страны ЕАЭС и на другие зарубежные рынки.