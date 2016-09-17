В Астане, сорвавшись с 20-го этажа, погибли двое студентов
17 сентября, 2016 — 12:20 Главные новости
В Астане, сорвавшись с 20-го этажа, погибли двое студентов
16 сентября на строящемся объекте в Астане произошло обрушение подъемника с высоты 20-го этажа, в результате чего погибли двое студентов 1997 года рождения.
Ранее сообщалось о гибели двух рабочих, но пресс-служба ДВД Астаны в своем сообщении уточнила информацию. «Следственным управлением ДВД Астаны по факту произошедшего на строительном объекте по улице Сауран проводится досудебное расследование по статье 156 («Нарушение правил охраны труда»). В рамках расследования назначены соответствующие экспертизы, проводятся следственные мероприятия», - говорится в сообщении.
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