В Астане, сорвавшись с 20-го этажа, погибли двое студентов

16 сентября на строящемся объекте в Астане произошло обрушение подъемника с высоты 20-го этажа, в результате чего погибли двое студентов 1997 года рождения.

Ранее сообщалось о гибели двух рабочих, но пресс-служба ДВД Астаны в своем сообщении уточнила информацию. «Следственным управлением ДВД Астаны по факту произошедшего на строительном объекте по улице Сауран проводится досудебное расследование по статье 156 («Нарушение правил охраны труда»). В рамках расследования назначены соответствующие экспертизы, проводятся следственные мероприятия», - говорится в сообщении.