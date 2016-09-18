 

Новости

В Алматы проходят торжества, посвященные 1000-летию

18 сентября, 2016 — 19:53 Главные новости

В Алматы проходят торжества, посвященные 1000-летию

На торжества, посвященные 1000-летнему юбилею Алматы, прибыл президент РК Нурсултан Назарбаев. Он принял участие в мероприятии "25 вершин Алматы", которое состоялось в рамках праздничной программы в ледовом дворце "Алматы Арена".

Обращаясь с приветствием к присутствующим и всем казахстанцам, президент отметил, что 1000-летний юбилей Алматы отмечается мировым сообществом, и эта дата включена в список ЮНЕСКО.

В праздничных мероприятиях также принимают участие представители городов-побратимов, делегация ЮНЕСКО, известные деятели искусств и общественные деятели.

Теги: ,

Интересно почитать

Новости дня

Отправить комментарий

CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.



Вход

Добавить новость

Категории

Новости
Фото
Мой Убер
Видео
Погода
Гороскоп
Музыка
Объявления
Каталог сайтов
Сонник
Блоги
Приколы

Календарь

«  

Декабрь

  »
П В С Ч П С В
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Курс валют


ПРОДАЖА
4.7 кзт
306 кзт
330 кзт

Реклама

Радио онлайн

Выберите радиостанцию:

Подписка

Предыдущие выпуски
RSS-материал

Случайные блоги

Аватар пользователя Novikov
Novikov
В Японии могут ввести нал...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
YouTube отныне будет осна...
1 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Microsoft проводит сокращ...
1 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Приложение «Деньги Mail.R...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Yahoo! планирует дополнит...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Важные свадебные дела
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Имитация живой природы с...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
В Катаре суд вынес смертн...
0 комментариев
смотреть все блоги

Общение:

Развлечения:

Полезное:

Информация:

UBER.KZ:

Яндекс.Метрика

© 2010 «uber.kz»
Все права защищены.