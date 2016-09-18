В Алматы проходят торжества, посвященные 1000-летию

На торжества, посвященные 1000-летнему юбилею Алматы, прибыл президент РК Нурсултан Назарбаев. Он принял участие в мероприятии "25 вершин Алматы", которое состоялось в рамках праздничной программы в ледовом дворце "Алматы Арена".

Обращаясь с приветствием к присутствующим и всем казахстанцам, президент отметил, что 1000-летний юбилей Алматы отмечается мировым сообществом, и эта дата включена в список ЮНЕСКО.

В праздничных мероприятиях также принимают участие представители городов-побратимов, делегация ЮНЕСКО, известные деятели искусств и общественные деятели.