В Алматы проходят торжества, посвященные 1000-летию
18 сентября, 2016 — 19:53 Главные новости
В Алматы проходят торжества, посвященные 1000-летию
На торжества, посвященные 1000-летнему юбилею Алматы, прибыл президент РК Нурсултан Назарбаев. Он принял участие в мероприятии "25 вершин Алматы", которое состоялось в рамках праздничной программы в ледовом дворце "Алматы Арена".
Обращаясь с приветствием к присутствующим и всем казахстанцам, президент отметил, что 1000-летний юбилей Алматы отмечается мировым сообществом, и эта дата включена в список ЮНЕСКО.
В праздничных мероприятиях также принимают участие представители городов-побратимов, делегация ЮНЕСКО, известные деятели искусств и общественные деятели.
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