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Президент Назарбаев посетил аэропорт Талдыкоргана

19 сентября, 2016 — 16:21 Главные новости

Президент Назарбаев посетил аэропорт Талдыкоргана

В рамках рабочей поездки в Алматы и область президент РК Нурсултан Назарбаев ознакомился с результатом реконструкции, проведенной в аэропорту Талдыкоргана.

Проект стоимостью 11 млрд тенге включает ремонт взлетно-посадочной полосы, возведение нового здания аэровокзала и аэронавигационного комплекса.

По словам сопровождавшего акима Амандыка Баталова, аэропорт в будущем сможет обслуживать международные рейсы, которые соединят Алматы и города Киргизии, России и Китая. В ближайших планах – открытие авиасообщения Алматы-Талдыкорган-Учарал.

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