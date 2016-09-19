Президент Назарбаев посетил аэропорт Талдыкоргана
19 сентября, 2016 — 16:21 Главные новости
Президент Назарбаев посетил аэропорт Талдыкоргана
В рамках рабочей поездки в Алматы и область президент РК Нурсултан Назарбаев ознакомился с результатом реконструкции, проведенной в аэропорту Талдыкоргана.
Проект стоимостью 11 млрд тенге включает ремонт взлетно-посадочной полосы, возведение нового здания аэровокзала и аэронавигационного комплекса.
По словам сопровождавшего акима Амандыка Баталова, аэропорт в будущем сможет обслуживать международные рейсы, которые соединят Алматы и города Киргизии, России и Китая. В ближайших планах – открытие авиасообщения Алматы-Талдыкорган-Учарал.
Теги: аэропорт, Талдыкорган
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