Министр Бишимбаев сообщил о мерах по сдерживанию цен
Министр Бишимбаев сообщил о мерах по сдерживанию цен
С целью стабилизации потребительских цен на основные продукты питания министерством национальной экономики проведен анализ факторов влияния на этот сектор экономики.
По словам министра Куандыка Бишимбаева, сказалось изменение цен на мировых рынках на группы продовольствия, внутреннее обеспечение которыми в Казахстане составляет менее 60%. «Наибольшее повышение цен по этой причине зафиксировано на сахар-песок, овсяную крупу и творог», - приводятся слова Бишимбаева в пресс-релизе ведомства.
Среди мер, которые будут способствовать стабилизации цен, - введение ограничительной торговой надбавки на уровне 20-25% и расширение доступа отечественных производителей к розничной сети.
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