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Депутат: премиальные для олимпийцев и паралимпийцев должны быть одинаковыми

21 сентября, 2016 — 15:14 Главные новости

Депутат: премиальные для олимпийцев и паралимпийцев должны быть одинаковыми

Депутат нижней палаты арламента Казахстана Азат Перуашев инициировал предложение приравнять премиальные выплаты для призеров Олимпийских и Паралимпийских игр. Соответствующее обращение было обнародовано на заседании Мажилиса и направлено премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву.

В обращении говорится, что официальная премия за олимпйские медали составляет $250 тыс, в то время как для паралимпийских призеров эта сумма в пять раз ниже - $50 тыс. Автор обращения ссылается на то, что во всем мире Паралимпийские игры приравнены к Олимпийским по значимости, и потому разница в сумме премиальных должна быть ликвидирована.

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