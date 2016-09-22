Количество камер видеонаблюдения в Казахстане увеличат до 51 тысячи

Для обеспечения безопасности граждан и для повышения эффективности в борьбе с террористическими угрозами, в Казахстане будет увеличено количество установленных камер видеонаблюдения, подключенных к пультам органов внутренних дел. Количества камер видеонаблюдения будет увеличено с 4 тысяч до 51 тысячи.

Об этом сообщил заместитель председателя КНБ Нургали Билисбеков на заседании в формате круглого стола «Законодательные и институциональные меры предупреждения и пресечения экстремизма и терроризма на современном этапе».

По словам Билисбекова, при проведении антитеррористических операций будет блокироваться мобильная связь в радиусе до 2-х километров.