Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в рамках рабочего визита в Костанайскую область посетил ряд предприятий, в числе которых, кондитерская фабрика «Баян Сулу», выставка электромобилей, крестьянское хозяйство «Утеулин».

Как сообщает пресс-служба президента, президент провел встречу с представителями промышленных предприятий области. «Глава государства ознакомился с образцами электромобилей, производимых крупными предприятиями региона, которые будут экспонироваться во время Международной специализированной выставки Астана ЭКСПО-2017», - говорится в сообщении.