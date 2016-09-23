Президент Назарбаев посетил Костанайскую область
23 сентября, 2016 — 15:07 Главные новости
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в рамках рабочего визита в Костанайскую область посетил ряд предприятий, в числе которых, кондитерская фабрика «Баян Сулу», выставка электромобилей, крестьянское хозяйство «Утеулин».
Как сообщает пресс-служба президента, президент провел встречу с представителями промышленных предприятий области. «Глава государства ознакомился с образцами электромобилей, производимых крупными предприятиями региона, которые будут экспонироваться во время Международной специализированной выставки Астана ЭКСПО-2017», - говорится в сообщении.
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