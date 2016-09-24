В Астане более 89 тысяч горожан вышли на субботник

В Астане в рамках акции "Чистый, безопасный, зеленый город" состоялся общегородской субботник, в котором приняли участие свыше 89 тысяч горожан.

На субботник вышли сотрудники 4 тысяч предприятий, студенты и учащиеся 45 учебных заведений, а также 133 школ и детских садов. Участники субботника произвели уборку парков, скверов, прилегающих территорий. С помощью предоставленной городскими службами техники вывозился мусор, а также произведена высадка 10 тысяч саженцев деревьев.

Глава города Асет Исекешев выразил благодарность всем, кто участвовал в мероприятии, направленном на благоустройство столицы.