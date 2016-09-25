Геннадий Головкин ознакомился с ходом строительства ФОК

Чемпион мира казахстанец Геннадий Головкин посетил строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Майкудуке. В настоящее время в новом здании спортивного комплекса проводятся отделочные работы, ведется установка спортивного и другого оборудования.

Во время посещения комплекса Геннадия Головкина сопровождал аким области Асылбек Дуйсебаев. Чемпион мира осмотрел будущий бассейн, боксерский зал, а также дал некоторые рекомендации по его обустройству.

Напомним, что Геннадий Головкин - чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF. Будущий спортивный комплекс по инициативе акима предложено назвать именем Головкина.