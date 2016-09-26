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В Астане открылся Азиатский межпарламентский форум

26 сентября, 2016 — 15:32 Главные новости

В Астане открылся Азиатский межпарламентский форум

Азиатский межпарламентский форум по вопросам науки, технологий и инноваций начал работу сегодня в Астане. В работе форума принимают участие делегаты более, чем из 20 стран, а также представители международных организаций.

Как сообщают организаторы мероприятия, форум нацелен на координацию и дальнейшее продвижение деятельности Организации исламского сотрудничества в экономическом и научно-техническом сотрудничестве.

В программе форума – проведение 7 тематических сессий в сфере инноваций, законодательных особенностей, а также обмен опытом о региональном развитии на примере Индии, ОАЭ, Марокко.

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