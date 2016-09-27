Министр Сагадиев прокомментировал изменения в ЕНТ-2017

О том, какие изменения произойдут с формой и порядком проведения ЕНТ-2017 рассказал министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев. Как сообщила пресс-служба ведомства, будущие выпускники будут проходить два этапа аттестации: в форме государственных экзаменов и ЕНТ по двум предметам.

В перечень обязательных предметов для аттестации включены государственный и русский язык, а ЕНТ, как и прежде, будет проводиться в форме тестирования. В пресс-службе отметили, что право на повторное тестирование сохраняется.

Министр Сагадиев отметил, что окончательного проекта пока нет, но после обсуждения со специалистами документ будет опубликован для обсуждения.