Министр Сагадиев прокомментировал изменения в ЕНТ-2017
Министр Сагадиев прокомментировал изменения в ЕНТ-2017
О том, какие изменения произойдут с формой и порядком проведения ЕНТ-2017 рассказал министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев. Как сообщила пресс-служба ведомства, будущие выпускники будут проходить два этапа аттестации: в форме государственных экзаменов и ЕНТ по двум предметам.
В перечень обязательных предметов для аттестации включены государственный и русский язык, а ЕНТ, как и прежде, будет проводиться в форме тестирования. В пресс-службе отметили, что право на повторное тестирование сохраняется.
Министр Сагадиев отметил, что окончательного проекта пока нет, но после обсуждения со специалистами документ будет опубликован для обсуждения.
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