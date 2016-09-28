Глава Нацбанка отметил стабильность ситуации на валютном рынке Казахстана
28 сентября, 2016 — 14:58 Главные новости
Глава Нацбанка отметил стабильность ситуации на валютном рынке Казахстана
Глава Национального Банка Казахстана Данияр Акишев констатировал стабилизацию на валютном рынке страны, о чем сообщила пресс-служба НБК.
По его словам, «плавающий» курс тенге по отношению к другим валютам позволяет реагировать на возникающие дисбалансы и ликвидировать их. Обменный курс способствует развитию отечественного производства и является стимулом для расширения импортозамещения товаров и услуг.
Согласно информации главы НБК, запас золотовалютных резервов составляет на конец августа $30,7 млрд, увеличившись с начала года на $2,8 млрд.
Теги: тенге, Национальный Банк
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