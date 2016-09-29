 

Новости

В Казахстане все прокатные кинофильмы будут переводиться на казахский язык

29 сентября, 2016 — 15:16 Главные новости

В Казахстане все прокатные кинофильмы будут переводиться на казахский язык

В Казахстане с 2017 года все кинофильмы, выходящие в прокат, будут переводиться на казахский язык с применением закадрового перевода или субтитров. Соответствующие поправки в законодательство рассматриваются депутатами Мажилиса.

Представитель Министерства культуры отмечает, что такая норма заложена в законодательство еще с 2012 года, но она пока не работает.

Среди причин, по которым до сих пор не производится дублирование ввозимых фильмов, - дополнительные расходы, которые влекут за собой эти услуги.

Теги: ,

Интересно почитать

Новости дня

Отправить комментарий

CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.



Вход

Добавить новость

Категории

Новости
Фото
Мой Убер
Видео
Погода
Гороскоп
Музыка
Объявления
Каталог сайтов
Сонник
Блоги
Приколы

Календарь

«  

Декабрь

  »
П В С Ч П С В
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Курс валют


ПРОДАЖА
4.7 кзт
306 кзт
330 кзт

Реклама

Радио онлайн

Выберите радиостанцию:

Подписка

Предыдущие выпуски
RSS-материал

Случайные блоги

Аватар пользователя Novikov
Novikov
Удалось установить скорос...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
«ВКонтакте» обвинили в на...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
В Ираке ранены телохранит...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Российскому хакеру грозит...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Идейные производители пре...
0 комментариев
Аватар пользователя buen
buen
эфирные масла для волос п...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
В Москве провели виртуаль...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Apple усилила меры безопа...
0 комментариев
смотреть все блоги

Общение:

Развлечения:

Полезное:

Информация:

UBER.KZ:

Яндекс.Метрика

© 2010 «uber.kz»
Все права защищены.