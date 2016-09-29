В Казахстане все прокатные кинофильмы будут переводиться на казахский язык

В Казахстане с 2017 года все кинофильмы, выходящие в прокат, будут переводиться на казахский язык с применением закадрового перевода или субтитров. Соответствующие поправки в законодательство рассматриваются депутатами Мажилиса.

Представитель Министерства культуры отмечает, что такая норма заложена в законодательство еще с 2012 года, но она пока не работает.

Среди причин, по которым до сих пор не производится дублирование ввозимых фильмов, - дополнительные расходы, которые влекут за собой эти услуги.