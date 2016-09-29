В Казахстане все прокатные кинофильмы будут переводиться на казахский язык
29 сентября, 2016 — 15:16 Главные новости
В Казахстане все прокатные кинофильмы будут переводиться на казахский язык
В Казахстане с 2017 года все кинофильмы, выходящие в прокат, будут переводиться на казахский язык с применением закадрового перевода или субтитров. Соответствующие поправки в законодательство рассматриваются депутатами Мажилиса.
Представитель Министерства культуры отмечает, что такая норма заложена в законодательство еще с 2012 года, но она пока не работает.
Среди причин, по которым до сих пор не производится дублирование ввозимых фильмов, - дополнительные расходы, которые влекут за собой эти услуги.
Теги: кинофильмы, Казахстан
Интересно почитать
- Трое сотрудников Акмолинской областной прокуратуры задержаны за незаконную охоту
- В Алматы произошел крупный пожар на рынке
- Перспективы развития Байконура обсуждались на встрече Назарбаева и Рогозина
- Под амнистию в Казахстане попадают 30 тысяч осужденных
- Участников Республиканского форума приветствовал президент Назарбаев
Новости дня
- Строительство республиканской автотрассы Атырау - Астрахань стартует в 2016 году
- МВД Казахстана усиливает меры безопасности в аэропортах и на вокзалах
- С 2016 года новички госслужбы в Казахстане будут начинать карьеру с самой низкой ступени
- Крупнейшая водно-тренировочная база в Казахстане открыта в ЮКО
- В Кызылорде организовали ярмарку вакансий для содействия трудоустройству отбывающих наказание граждан
Отправить комментарий