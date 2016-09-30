Генеральный прокурор РК призвал молодежь сторониться проявлений экстремизма
30 сентября, 2016 — 14:49 Главные новости
Генеральный прокурор РК призвал молодежь сторониться проявлений экстремизма
Генеральный прокурор РК провел встречу со школьниками Актюбинской области. На встрече с учащимися региона Жакип Асанов сделал акцент на вопросе противодействия экстремизму и терроризму,
В частности, он призвал несовершеннолетних проявлять осторожность в общении с малознакомыми людьми, чтобы не стать жертвой деструктивной идеологии.
Визит генерального прокурора последовал за рабочей поездкой президента Нурсултана Назарбаева в Актюбинскую область. Вместе с генеральным прокурором в регион выехали около 200 специалистов для решения социально-экономических вопросов в области.
Теги: Казахстан, Актюбинская область
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