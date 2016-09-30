Генеральный прокурор РК призвал молодежь сторониться проявлений экстремизма

Генеральный прокурор РК провел встречу со школьниками Актюбинской области. На встрече с учащимися региона Жакип Асанов сделал акцент на вопросе противодействия экстремизму и терроризму,

В частности, он призвал несовершеннолетних проявлять осторожность в общении с малознакомыми людьми, чтобы не стать жертвой деструктивной идеологии.

Визит генерального прокурора последовал за рабочей поездкой президента Нурсултана Назарбаева в Актюбинскую область. Вместе с генеральным прокурором в регион выехали около 200 специалистов для решения социально-экономических вопросов в области.