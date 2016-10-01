Кадровые назначение в руководстве РТРК «Қазақстан» и СЦК
01 октября, 2016 — 16:13 Главные новости
Кадровые назначение в руководстве РТРК «Қазақстан» и СЦК
Министр информации и коммуникации Казахстана произвел назначения на пост главы Республиканской телерадиокорпорации «Қазақстан» и РГУ «Служба центральных коммуникаций»(СЦК).
Даурен Абаев представил в качестве главы РТРК «Қазақстан» Кемелбека Ойшыбаева, а Евгений Кочетов будет руководить РГУ «Служба центральных коммуникаций». Сегодня состоялось представление новых руководителей трудовым коллективам компаний.
Кемелбек Ойшыбаев ранее был директором СЦК, первым заместителем директора «Қазмедиа орталығы». Евгений Кочетов до назначения возглавлял Kaztube, а также был управляющим директором Kazakhstan real estate group.
Теги: телерадиокомпания, министр
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