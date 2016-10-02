Начало октября в Казахстан принесет заметное похолодание

Синоптики Казахстана прогнозируют в октябре на территории страны погодные условия, близкие к среднеклиматическим. На территории некоторых регионов температура воздуха на 1-2 градуса превысит отместку средних показателей, характерных для этого периода.

Согласно информации "Казгидромет", первая декада октября принесет в северо-восточные и центральные районы районы похолодание, связанное с прохождением атмосферных фронтов. Во второй декаде ожидается теплая погода, кроме востока страны, где пройдут дожди и снижение температуры.

Третья декада октября, по мнению синомтиков, будет сопровождаться неустойчивой погодой из-за частой смены барических образований.