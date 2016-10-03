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В аэропорту Астаны эвакуировали пассажиров из-за разлитой ртути

03 октября, 2016 — 14:02 Главные новости

В аэропорту Астаны эвакуировали пассажиров из-за разлитой ртути

Шесть рейсов, в том числе три международных, были задержаны в аэропорту Алматы из-за разлива ртути, который произошел при досмотре одного из пассажиров.

Как сообщает пресс-служба АО «Международный аэропорт Алматы», во время досмотра пассажира рейса Алматы-Тбилиси сотрудником авиационной безопасности было сообщено о необходимости изъятия из багажа подозрительного предмета. В результате пассажир без предупреждения выбросил в урну подозрительный предмет, в котором находилась ртуть.

Были эвакуированы все пассажиры из здания аэропорта, на месте происшествия проведены работы по очищению от ртути. В настоящее время аэропорт работает в штатном режиме.

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