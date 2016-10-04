Президенты Казахстана и России приняли участие в межрегиональном форуме
04 октября, 2016 — 17:29 Главные новости
Президенты Казахстана и России приняли участие в межрегиональном форуме
В рамках XIII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Астане состоялся бизнес-форум, в работе которого приняли участие Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и Президент РФ Владимир Путин.
Выступая на российско-казахстанском бизнес-форуме, Президент РК отметил, что в рейтинге Всемирного банка по показателю налогообложения Казахстан занимает 18-е место, оставив позади Россию на 47-м месте.
Президент также отметил важность сотрудничества с РФ для становления экономики Казахстана и перехода от сырьевой составляющей к развитию технологий.
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