 

Новости

Президенты Казахстана и России приняли участие в межрегиональном форуме

04 октября, 2016 — 17:29 Главные новости

Президенты Казахстана и России приняли участие в межрегиональном форуме

В рамках XIII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Астане состоялся бизнес-форум, в работе которого приняли участие Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и Президент РФ Владимир Путин.

Выступая на российско-казахстанском бизнес-форуме, Президент РК отметил, что в рейтинге Всемирного банка по показателю налогообложения Казахстан занимает 18-е место, оставив позади Россию на 47-м месте.

Президент также отметил важность сотрудничества с РФ для становления экономики Казахстана и перехода от сырьевой составляющей к развитию технологий.

Теги: ,

Интересно почитать

Новости дня

Отправить комментарий

CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.



Вход

Добавить новость

Категории

Новости
Фото
Мой Убер
Видео
Погода
Гороскоп
Музыка
Объявления
Каталог сайтов
Сонник
Блоги
Приколы

Календарь

«  

Декабрь

  »
П В С Ч П С В
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Курс валют


ПРОДАЖА
4.7 кзт
306 кзт
330 кзт

Реклама

Радио онлайн

Выберите радиостанцию:

Подписка

Предыдущие выпуски
RSS-материал

Случайные блоги

Аватар пользователя Novikov
Novikov
Домашний уют складывается...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Fujifilm X30 – «умная» и...
1 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Коммунисты требуют отмени...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Генпрокуратура потребовал...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Скорость работы LTE в Мос...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Twitter разрабатывает соб...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
В продажу поступают Fibru...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Популярный сервис Viber п...
2 комментариев
смотреть все блоги

Общение:

Развлечения:

Полезное:

Информация:

UBER.KZ:

Яндекс.Метрика

© 2010 «uber.kz»
Все права защищены.