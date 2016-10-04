Президенты Казахстана и России приняли участие в межрегиональном форуме

В рамках XIII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Астане состоялся бизнес-форум, в работе которого приняли участие Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и Президент РФ Владимир Путин.

Выступая на российско-казахстанском бизнес-форуме, Президент РК отметил, что в рейтинге Всемирного банка по показателю налогообложения Казахстан занимает 18-е место, оставив позади Россию на 47-м месте.

Президент также отметил важность сотрудничества с РФ для становления экономики Казахстана и перехода от сырьевой составляющей к развитию технологий.