Законопроект об ужесточении борьбы с терроризмом и экстремизмом одобрен Мажилисом

На заседании нижней палаты парламента Казахстана были одобрены поправки в законодательство относительно борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Как прокомментировал заместитель главы КНБ Марат Колкобаев, в законопроекте прописано ужесточение ответственности за преступления, связанные с терроризмом и экстремизмом.

Поправки предполагают усиление ответственности за административные нарушения в вопросах миграции и оборота оружия. Также в законопроекте вводится запрет на деятельность религиозных организаций, являющихся или связанных с экстремистскими организациями.