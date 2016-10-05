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Законопроект об ужесточении борьбы с терроризмом и экстремизмом одобрен Мажилисом

05 октября, 2016 — 14:38 Главные новости

Законопроект об ужесточении борьбы с терроризмом и экстремизмом одобрен Мажилисом

На заседании нижней палаты парламента Казахстана были одобрены поправки в законодательство относительно борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Как прокомментировал заместитель главы КНБ Марат Колкобаев, в законопроекте прописано ужесточение ответственности за преступления, связанные с терроризмом и экстремизмом.

Поправки предполагают усиление ответственности за административные нарушения в вопросах миграции и оборота оружия. Также в законопроекте вводится запрет на деятельность религиозных организаций, являющихся или связанных с экстремистскими организациями.

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