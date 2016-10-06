В Казахстане через полгода появится завод утилизации автомобилей

В Казахстане будут построены заводы переработки автомобилей шредерного типа. Об этом сообщил вице-министр по инвестициям и развитию РК Альберт Рау, уточнив, что они будут располагаться в районе Астаны, Алматы и Шымкента.

Первый из таких заводов будет пущен в эксплуатацию уже через полгода, а пункты приема изношенных автомобилей будут в каждой области.

«В Японии сданная (на утилизацию) машина на 94 процента идет во вторичный оборот. Это наша конечная цель. Мы к этому должны идти», - подчеркнул вице-министр.