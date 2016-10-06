В Казахстане через полгода появится завод утилизации автомобилей
06 октября, 2016 — 14:59 Главные новости
В Казахстане через полгода появится завод утилизации автомобилей
В Казахстане будут построены заводы переработки автомобилей шредерного типа. Об этом сообщил вице-министр по инвестициям и развитию РК Альберт Рау, уточнив, что они будут располагаться в районе Астаны, Алматы и Шымкента.
Первый из таких заводов будет пущен в эксплуатацию уже через полгода, а пункты приема изношенных автомобилей будут в каждой области.
«В Японии сданная (на утилизацию) машина на 94 процента идет во вторичный оборот. Это наша конечная цель. Мы к этому должны идти», - подчеркнул вице-министр.
Теги: Авто, утилизация
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