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Обязательное медицинское страхование начнет работать с июля 2017 года

07 октября, 2016 — 15:26 Главные новости

Обязательное медицинское страхование начнет работать с июля 2017 года

Министр здравоохранения и социального развития Казахстана Тамара Дуйсенова сообщила о переносе на полгода начала работы системы обязательного медицинского страхования.

Ранее планировалось, что с 1 января 2017 года работодатели и самозанятое население начнут производить отчисления в фонд ОМС. Однако, по словам министра, требуется дополнительное время для создания Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), для разработки тарифов и консолидации финансирования на государственном уровне.

Согласно программе, единым оператором финансирования будет выступать ФОМС.

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