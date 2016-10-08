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С нового года минимальные цены на сигареты с фильтром будут 300 тенге

08 октября, 2016 — 13:06 Главные новости

С нового года минимальные цены на сигареты с фильтром будут 300 тенге

Согласно постановлению Правительства Казахстана, с 1 января 2017 года минимальные цены на сигареты с фильтром составят 300 тенге, до конца 2016 года эта цена будет на уровне 270 тенге.

Минимальные цены на табачные изделия с фильтром с начала 2016 года были на уровне 240 тенге, а годом ранее - с 1 января 2015 года - минимальная цена была 200 тенге.

Напомним, что в ноябре 2015 года были повышены табачные акцизы, что по мнению специалистов, не только является дополнительным источником бюджетных поступлений, но и мерой профилактики отказа от курения в стране.

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