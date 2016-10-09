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Сборная Казахстана потерпела разгромное поражение от команды из Черногории

09 октября, 2016 — 13:12 Главные новости

Сборная Казахстана потерпела разгромное поражение от команды из Черногории

Во втором туре отборочного цикла Чемпионата мира по футболу казахстанские футболисты проиграли сборной Черногории со счетом 0:5. Первый мяч в ворота сборной Казахстана залетел на 24-й минуте со стандартного розыгрыша. На 59-й минуте был забит второй гол, а затем гости продолжили разгром, отправив в сетку ворот хозяев еще три гола.

Главный тренер сборной Талгат Байсуфинов прокомментировал: "Увы, в сегодняшнем матче добиться положительного результата нам не удалось. За это всю вину я беру на себя".

Уже 11 октября казахстанским футболистам предстоит домашний матч со сборной Румынии.

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