Министр культуры Мухамедиулы отвергает обвинения в домогательстве

«Мой комментарий - это сценарий, чтобы увести в другую сторону», - такими словами прокомментировал министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы видеообращение Енлик Сыдыковой. В видеозаписи она говорит о факте домогательства со стороны министра культуры и спорта, когда тот еще занимал пост ректора КазНАИ.

Мухамедиулы связывает появление этого видео с ситуацией вокруг режиссера Талгада Жаныбекова, который в свою очередь обвинил министра в вымогательстве.

«Сейчас юристы изучают это обращение», - добавил г-н Мухамедиулы.