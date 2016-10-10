Министр культуры Мухамедиулы отвергает обвинения в домогательстве
10 октября, 2016 — 17:13 Главные новости
Министр культуры Мухамедиулы отвергает обвинения в домогательстве
«Мой комментарий - это сценарий, чтобы увести в другую сторону», - такими словами прокомментировал министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы видеообращение Енлик Сыдыковой. В видеозаписи она говорит о факте домогательства со стороны министра культуры и спорта, когда тот еще занимал пост ректора КазНАИ.
Мухамедиулы связывает появление этого видео с ситуацией вокруг режиссера Талгада Жаныбекова, который в свою очередь обвинил министра в вымогательстве.
«Сейчас юристы изучают это обращение», - добавил г-н Мухамедиулы.
Теги: домогательство, министр
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