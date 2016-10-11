В Алматы задержаны трое экстремистов, планировавших теракты
11 октября, 2016 — 17:08 Главные новости
В Алматы задержаны трое экстремистов, планировавших теракты
Троих экстремистских радикалов, планировавших осуществление террористических актов, направленных против сотрудников силовых ведомств и правоохранительных органов, задержали оперативники Комитета национальной безопасности Казахстана.
Как сообщает пресс-служба ведомства, у задержанных изхяты элементы детонаторов и самодельных взрывных устройств, а также материалы, содержащие призывы к совершению террористических актов. Задержание происходило 10 октября в Алматы.
С начала года на территории страны была пресечена экстремистская деятельность 29 лиц.
Теги: террористы, задержание
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