В Алматы задержаны трое экстремистов, планировавших теракты

Троих экстремистских радикалов, планировавших осуществление террористических актов, направленных против сотрудников силовых ведомств и правоохранительных органов, задержали оперативники Комитета национальной безопасности Казахстана.

Как сообщает пресс-служба ведомства, у задержанных изхяты элементы детонаторов и самодельных взрывных устройств, а также материалы, содержащие призывы к совершению террористических актов. Задержание происходило 10 октября в Алматы.

С начала года на территории страны была пресечена экстремистская деятельность 29 лиц.