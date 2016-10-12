На месторождении Кашаган ежесуточно добывают 90 тысяч баррелей нефти

Среднесуточная добыча нефти на месторождении Кашаган составляет 90 тысяч баррелей. Об этом журналистам сообщил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

По его словам, на завод «Болашак» поступает сырье, где происходит его очистка, после чего направляется в хранилища «КазТрансОйл».«Теперь она будет там накапливаться поэтапно и через какое-то время оператор и акционеры начнут объявлять о первых экспортных контрактах», - сказал министр.

По оценкам специалистов, запасы нефти на месторождении Кашанаг составляют 4,8 млрд тонн.