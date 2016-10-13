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Дарига Назарбаева: самочувствие президента значительно улучшилось

13 октября, 2016 — 15:23 Главные новости

Дарига Назарбаева: самочувствие президента значительно улучшилось

Дочь Нурсултана Назарбаева прокомментировала состояние здоровья президента Казахстана как «значительно лучше». Об этом Дарига Назарбаева сообщила после заседания верхней палаты парламента 13 октября.

Ранее сообщалось об отмене визитов президента Казахстана в связи с простудным заболеванием. По словам пресс-секретаря президента, состояние здоровья Нурсултана Назарбаева не вызывает опасений, но до конца недели глава государства отменил участие в запланированных мероприятиях.

В дальнейшем, ожидается, что президент приступит к работе в обычном режиме.

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