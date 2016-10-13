Дарига Назарбаева: самочувствие президента значительно улучшилось
13 октября, 2016 — 15:23 Главные новости
Дарига Назарбаева: самочувствие президента значительно улучшилось
Дочь Нурсултана Назарбаева прокомментировала состояние здоровья президента Казахстана как «значительно лучше». Об этом Дарига Назарбаева сообщила после заседания верхней палаты парламента 13 октября.
Ранее сообщалось об отмене визитов президента Казахстана в связи с простудным заболеванием. По словам пресс-секретаря президента, состояние здоровья Нурсултана Назарбаева не вызывает опасений, но до конца недели глава государства отменил участие в запланированных мероприятиях.
В дальнейшем, ожидается, что президент приступит к работе в обычном режиме.
Интересно почитать
- Трое сотрудников Акмолинской областной прокуратуры задержаны за незаконную охоту
- В Алматы произошел крупный пожар на рынке
- Перспективы развития Байконура обсуждались на встрече Назарбаева и Рогозина
- Под амнистию в Казахстане попадают 30 тысяч осужденных
- Участников Республиканского форума приветствовал президент Назарбаев
Новости дня
- Строительство республиканской автотрассы Атырау - Астрахань стартует в 2016 году
- МВД Казахстана усиливает меры безопасности в аэропортах и на вокзалах
- С 2016 года новички госслужбы в Казахстане будут начинать карьеру с самой низкой ступени
- Крупнейшая водно-тренировочная база в Казахстане открыта в ЮКО
- В Кызылорде организовали ярмарку вакансий для содействия трудоустройству отбывающих наказание граждан
Отправить комментарий