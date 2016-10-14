Для государтсвенных служащих введут тайм-менеджмент

С целью повышения эффективности работы государственных служащих будет вводиться система тайм-менеджмента. Об этом сообщила заместитель председателя агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова.

По ее словам, для чиновников будет введен учет времени, затраченного на перекуры, чаепитие или кофе-паузы. Вместе с тем, было отмечено, что государственные служащие зачастую работают во внеурочное время, что также следует учитывать.

«Не секрет, что на самом деле многие государственные служащие перерабатывают. Соответствующие замеры мы проводили в рамках оценки деятельности госорганов», - прокомментировала Айгуль Шаимова.