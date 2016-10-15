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В Акмолинской области в результате ДТП пострадали четыре человека

15 октября, 2016 — 14:59 Главные новости

В Акмолинской области в результате ДТП пострадали четыре человека

Утром 15 октября на 240-м километре автотрассы Астана-Петропавловск произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате которого произошло их возгорание.

Авария произошла в Акмолинской области неподалеку от села Кенесары Бурабайского района. Как сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Акмолинской области, в результате ДТП пострадали четыре человека, они доставлены в больницу.

На месте происшествия работают специалисты, устанавливая причины аварии.

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