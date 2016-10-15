В Акмолинской области в результате ДТП пострадали четыре человека
15 октября, 2016 — 14:59 Главные новости
В Акмолинской области в результате ДТП пострадали четыре человека
Утром 15 октября на 240-м километре автотрассы Астана-Петропавловск произошло лобовое столкновение двух автомобилей, в результате которого произошло их возгорание.
Авария произошла в Акмолинской области неподалеку от села Кенесары Бурабайского района. Как сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Акмолинской области, в результате ДТП пострадали четыре человека, они доставлены в больницу.
На месте происшествия работают специалисты, устанавливая причины аварии.
Теги: Авария, Акмолинская область
Интересно почитать
- Трое сотрудников Акмолинской областной прокуратуры задержаны за незаконную охоту
- В Алматы произошел крупный пожар на рынке
- Перспективы развития Байконура обсуждались на встрече Назарбаева и Рогозина
- Под амнистию в Казахстане попадают 30 тысяч осужденных
- Участников Республиканского форума приветствовал президент Назарбаев
Новости дня
- Строительство республиканской автотрассы Атырау - Астрахань стартует в 2016 году
- МВД Казахстана усиливает меры безопасности в аэропортах и на вокзалах
- С 2016 года новички госслужбы в Казахстане будут начинать карьеру с самой низкой ступени
- Крупнейшая водно-тренировочная база в Казахстане открыта в ЮКО
- В Кызылорде организовали ярмарку вакансий для содействия трудоустройству отбывающих наказание граждан
Отправить комментарий