Аккумис Елемесова завоевала титул Мисс Атырау-2016
16 октября, 2016 — 16:23 Главные новости
Аккумис Елемесова завоевала титул Мисс Атырау-2016
21-летняя студентка Атырауского университета имени Х.Досмухамедова Аккумис Елемесова стала победительницей регионального конкурса "Атырау аруы - Мисс Атырау-2016".
В конкурсе с призовым фондом 400 тысяч тенге принимали участие 20 девушек, самой младшей из которых исполнилось 15 лет. Как отмечают организаторы конкурса, средний возраст участниц составил 18 лет.
Первой вице-мисс стала 18-летняя Самал Еспусинова, а титул второй вице-мисс получила Айман Назенгалиева. Девушкам 18 и 17 лет соответственно.
Теги: Атырау, конкурс красоты
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