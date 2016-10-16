 

Новости

Аккумис Елемесова завоевала титул Мисс Атырау-2016

16 октября, 2016 — 16:23 Главные новости

Аккумис Елемесова завоевала титул Мисс Атырау-2016

21-летняя студентка Атырауского университета имени Х.Досмухамедова Аккумис Елемесова стала победительницей регионального конкурса "Атырау аруы - Мисс Атырау-2016".

В конкурсе с призовым фондом 400 тысяч тенге принимали участие 20 девушек, самой младшей из которых исполнилось 15 лет. Как отмечают организаторы конкурса, средний возраст участниц составил 18 лет.

Первой вице-мисс стала 18-летняя Самал Еспусинова, а титул второй вице-мисс получила Айман Назенгалиева. Девушкам 18 и 17 лет соответственно.

Теги: ,

Интересно почитать

Новости дня

Отправить комментарий

CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.



Вход

Добавить новость

Категории

Новости
Фото
Мой Убер
Видео
Погода
Гороскоп
Музыка
Объявления
Каталог сайтов
Сонник
Блоги
Приколы

Календарь

«  

Декабрь

  »
П В С Ч П С В
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Курс валют


ПРОДАЖА
4.7 кзт
306 кзт
330 кзт

Реклама

Радио онлайн

Выберите радиостанцию:

Подписка

Предыдущие выпуски
RSS-материал

Случайные блоги

Аватар пользователя Novikov
Novikov
Фонд Мильнера готов вложи...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Apple сформировала команд...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Подали в суд на Warner Br...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Microsoft объявила об охо...
1 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Российские рекламодатели...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Во «ВКонтакте» появятся с...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Лаборатория Касперского и...
1 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
В Facebook трудятся над «...
0 комментариев
смотреть все блоги

Общение:

Развлечения:

Полезное:

Информация:

UBER.KZ:

Яндекс.Метрика

© 2010 «uber.kz»
Все права защищены.