Аккумис Елемесова завоевала титул Мисс Атырау-2016

21-летняя студентка Атырауского университета имени Х.Досмухамедова Аккумис Елемесова стала победительницей регионального конкурса "Атырау аруы - Мисс Атырау-2016".

В конкурсе с призовым фондом 400 тысяч тенге принимали участие 20 девушек, самой младшей из которых исполнилось 15 лет. Как отмечают организаторы конкурса, средний возраст участниц составил 18 лет.

Первой вице-мисс стала 18-летняя Самал Еспусинова, а титул второй вице-мисс получила Айман Назенгалиева. Девушкам 18 и 17 лет соответственно.