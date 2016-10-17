В Казахстане обсуждают соглашение с МАГАТЕ о создании Банка ядерного топлива
17 октября, 2016 — 15:11 Главные новости
В Казахстане обсуждают соглашение с МАГАТЕ о создании Банка ядерного топлива
В Мажилисе парламента Республики Казахстан состоялось заседание по вопросу ратификации соглашения с МАГАТЭ о создании Банка низкообогащенного урана в Усть-Каменогорске.
Как сообщил вице-министр энергетики Бакытжан Джаксалиев, «создание такого банка дает международные гарантии по постоянной поставке топлива на действующие и вновь строящиеся электрические станции».
Ежегодно на переработку будет поступать до 200 тонн низкообогащенного урана, из которого будет создаваться топливо для китайских атомных станций.
Теги: банк урана, МАГАТЭ
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