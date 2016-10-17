В Казахстане обсуждают соглашение с МАГАТЕ о создании Банка ядерного топлива

В Мажилисе парламента Республики Казахстан состоялось заседание по вопросу ратификации соглашения с МАГАТЭ о создании Банка низкообогащенного урана в Усть-Каменогорске.

Как сообщил вице-министр энергетики Бакытжан Джаксалиев, «создание такого банка дает международные гарантии по постоянной поставке топлива на действующие и вновь строящиеся электрические станции».

Ежегодно на переработку будет поступать до 200 тонн низкообогащенного урана, из которого будет создаваться топливо для китайских атомных станций.