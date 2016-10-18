За систематическое получение взяток задержана чиновница из Атырау

В Атырау за неоднократное получение незаконного денежного вознаграждения задержана заместитель главы городского Управления государственных доходов.

Как сообщает пресс-служба департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Атырауской области, «при получении очередной взятки в сумме 130 000 тенге Рзагулова А. была задержана. В настоящее время она вину признала полностью».

Чиновница получала взятки от предпринимателей за постановку на учет по НДС, сдачу отчетов, а также открытие расчетных счетов и другие услуги.