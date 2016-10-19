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Минобразования прокомментировало ношение хиджаба в школе

19 октября, 2016 — 15:46 Главные новости

Минобразования прокомментировало ношение хиджаба в школе

В связи с поступающими обращениями по вопросу школьной формы министерство образования и науки РК напомнило установленные законодательством нормы и требования к одежде для учащихся школ. В частности, ведомство прокомментировало ношение религиозной одежды или атрибутов.

«Мы еще раз подчеркиваем: ребенок зашел в школу — может снять атрибутику. После того, как переступил порог школы, может снова надеть. Здесь, я думаю, мы никому морального ущерба не наносим», - сказала вице-министр образования и науки РК Эльмира Суханбердиева.

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