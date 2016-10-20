В Казахстане может появиться еще один праздник

День Евразийской интеграции предлагает учредить в Казахстане депутат Мажилиса Парламента Бахытбек Смагул.

По мнению парламентария, это необходимо для того, чтобы и в дальнейшем популяризировать евразийский вектор межгосударственного сотрудничества.

«Всем известно, что 29 мая 2014 года на нашей земле, в Астане подписан договор об Евразийском экономическом союзе. Поэтому чтобы пропагандировать идеи интеграции и объединения, также в целях закрепления Казахстана как автора идеи создания Евразийского союза, предлагаю учредить праздник - День Евразийской интеграции», - приводят слова депутата ряд изданий.