В Казахстане может появиться еще один праздник
20 октября, 2016 — 15:57 Главные новости
В Казахстане может появиться еще один праздник
День Евразийской интеграции предлагает учредить в Казахстане депутат Мажилиса Парламента Бахытбек Смагул.
По мнению парламентария, это необходимо для того, чтобы и в дальнейшем популяризировать евразийский вектор межгосударственного сотрудничества.
«Всем известно, что 29 мая 2014 года на нашей земле, в Астане подписан договор об Евразийском экономическом союзе. Поэтому чтобы пропагандировать идеи интеграции и объединения, также в целях закрепления Казахстана как автора идеи создания Евразийского союза, предлагаю учредить праздник - День Евразийской интеграции», - приводят слова депутата ряд изданий.
Теги: евроинтеграция, праздники
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