На дорогах Казахстана с начала года в ДТП пострадали 17 тысяч человек

В рамках парламентских слушаний на тему «Состояние и проблемы правового регулирования в сфере дорожного движения» министр здравоохранения и социального развития Тамара Дуйсенова озвучила статистику травматизма в ДТП.

Согласно полученной информации, с начала 2016 года на дорогах Казахстана погибли в авариях 1715 человек, общее количество пострадавших – 17 тысяч. Министр здравоохранения отметила необходимость повышения качества и оперативности предоставления первой медицинской помощи, поскольку 85% погибших скончались на месте аварии.

Для решения этой проблемы будет создана объединенная служба медицинской помощи и диспетчерская автоматизированная система.