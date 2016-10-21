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На дорогах Казахстана с начала года в ДТП пострадали 17 тысяч человек

21 октября, 2016 — 15:30 Главные новости

На дорогах Казахстана с начала года в ДТП пострадали 17 тысяч человек

В рамках парламентских слушаний на тему «Состояние и проблемы правового регулирования в сфере дорожного движения» министр здравоохранения и социального развития Тамара Дуйсенова озвучила статистику травматизма в ДТП.

Согласно полученной информации, с начала 2016 года на дорогах Казахстана погибли в авариях 1715 человек, общее количество пострадавших – 17 тысяч. Министр здравоохранения отметила необходимость повышения качества и оперативности предоставления первой медицинской помощи, поскольку 85% погибших скончались на месте аварии.

Для решения этой проблемы будет создана объединенная служба медицинской помощи и диспетчерская автоматизированная система.

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