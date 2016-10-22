Серик Егизбаев назначен вице-министром сельского хозяйства
22 октября, 2016 — 15:12 Главные новости
Серик Егизбаев назначен вице-министром сельского хозяйства
На официальном веб-сайте премьер-министра РК опубликовано информационное сообщение о новом кадровом назначении. Согласно информации, Серик Егизбаев назначен на должность вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан.
53-летний уроженец Западно-Казахстанской области, Серик Егизбаев занимал должности в аппарате акима Западно-Казахстанской области, канцелярии премьер-министра РК, а с 2007 года был в составе администрации президента.
Новоназначенный вице-министр имеет специальность "агроном".
Теги: сельское хозяйство, Казахстан
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