 

Новости

Серик Егизбаев назначен вице-министром сельского хозяйства

22 октября, 2016 — 15:12 Главные новости

Серик Егизбаев назначен вице-министром сельского хозяйства

На официальном веб-сайте премьер-министра РК опубликовано информационное сообщение о новом кадровом назначении. Согласно информации, Серик Егизбаев назначен на должность вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан.

53-летний уроженец Западно-Казахстанской области, Серик Егизбаев занимал должности в аппарате акима Западно-Казахстанской области, канцелярии премьер-министра РК, а с 2007 года был в составе администрации президента.

Новоназначенный вице-министр имеет специальность "агроном".

Теги: ,

Интересно почитать

Новости дня

Отправить комментарий

CAPTCHA на основе изображений
Введите символы, которые показаны на картинке.



Вход

Добавить новость

Категории

Новости
Фото
Мой Убер
Видео
Погода
Гороскоп
Музыка
Объявления
Каталог сайтов
Сонник
Блоги
Приколы

Календарь

«  

Декабрь

  »
П В С Ч П С В
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Курс валют


ПРОДАЖА
4.7 кзт
306 кзт
330 кзт

Реклама

Радио онлайн

Выберите радиостанцию:

Подписка

Предыдущие выпуски
RSS-материал

Случайные блоги

Аватар пользователя Novikov
Novikov
Instagram принял решение...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Что нужно учитывать и на...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Под домашний арест переве...
0 комментариев
Аватар пользователя fidel-pro
fidel-pro
Продвижение сайтов в Алма...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Создатель Internet Explor...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Массовое производство App...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
В США разработана техноло...
0 комментариев
Аватар пользователя Novikov
Novikov
Создатель Skype представи...
0 комментариев
смотреть все блоги

Общение:

Развлечения:

Полезное:

Информация:

UBER.KZ:

Яндекс.Метрика

© 2010 «uber.kz»
Все права защищены.