Серик Егизбаев назначен вице-министром сельского хозяйства

На официальном веб-сайте премьер-министра РК опубликовано информационное сообщение о новом кадровом назначении. Согласно информации, Серик Егизбаев назначен на должность вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан.

53-летний уроженец Западно-Казахстанской области, Серик Егизбаев занимал должности в аппарате акима Западно-Казахстанской области, канцелярии премьер-министра РК, а с 2007 года был в составе администрации президента.

Новоназначенный вице-министр имеет специальность "агроном".