Бердыбек Сапарбаев раскритиковал проектирование пешеходного моста в Актобе

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев на заседании градостроительного совета подверг критике проектирование пешеходного моста в районе высотных построек "Актобе Ажары".

По его мнению, стоимость проекта в 120-140 млн. тенге необоснованно завышена. В ответ на это замечание, ответственные за проект чиновники аргументировали столь высокую стоимость затратами на перенос коммуникационных сетей.

"Вот вы мне все время говорите, что пешеходный мост будет стоить не менее 120-140 миллионов. Вы его уже год проектируете. А в Таразе такой мост построили всего за 32 миллиона. Об этом в «Казправде» написано. У вас что – конструкция золотая, что ли?", - приводят слова акима ряд казахстанских изданий.