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24 октября отмечается День Организации Объединенных Наций

24 октября, 2016 — 14:52 Главные новости

24 октября отмечается День Организации Объединенных Наций

В этот день в 1945 году был утвержден Устав ООН, а с 1948 года этот день был учрежден Днем Организации Объединенных Наций.

Первое выступление президента Республики Казахстан состоялось на 47-м заседании Генеральной Ассамблеи 5 октября 1992 года. В своем выступлении Нурсултан Назарбаев инициировал созыв совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

«По общему признанию, выступление Президента Казахстана, выдвинутые им масштабные внешнеполитические инициативы стали серьезной заявкой молодого государства на участие в мировой политике, во многом способствовали его признанию в ООН», - отмечается в сообщении на официальном сайте президента РК.

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