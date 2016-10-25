В Алматы совершено разбойное нападение на охранника банка
25 октября, 2016 — 16:02 Главные новости
В Алматы совершено разбойное нападение на охранника банка
Полицией Алматы начато досудебное расследование по факту нападения на охранника одного из банков города. Как сообщила пресс-служба ведомства, утром 25 октября на пульт дежурного поступил звонок с информацией о нападении на охранника отделения Банка ЦентрКредит.
В результате происшествия двое неизвестных завладели травматическим оружием и скрылись в неизвестном направлении. В городе был объявлен план «Сирена».
В настоящее время проводится комплекс розыскных мероприятий, направленных на установление места нахождения злоумышленников.
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