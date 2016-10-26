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Всеобщее декларирование переносится на 2020 год

26 октября, 2016 — 15:16 Главные новости

Всеобщее декларирование переносится на 2020 год

Депутаты мажилиса парламента РК одобрили поправки к законодательству, согласно которым, начало всеобщего декларирования переносится с 2017-го на 2020 год.

Действующее законодательство предполагало переход ко всеобщему декларированию в два этапа: с 2017 года эта процедура обязательна для государственных служащих, судей, работников национальных компаний управленческого и административного профиля и для работников бюджетных организаций. С 2020 года, на втором этапе, переход ко всеобщему декларированию обязателен для всех физических лиц.

Министр национальной экономики Куандык Бишимбаев объяснил перенос сроков выявленными недоработками в информационных системах.

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