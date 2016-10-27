В мошенничестве подозревается жительница Талдыкоргана

Жительница Талдыкоргана путем мошенничества присвоила 100 млн тенге в обмен за услуги в предоставлении жилья по госпрограмме.

Как сообщила пресс-служба ДВД региона, за период с января 2015 года по август 2016 года жертвами мошенницы стали 30 человек, поверившие обещаниям 30-летней женщины оказать содействие в получении недорогого жилья по госпрограмме.

В настоящее время возбуждено уголовное дело в отношении действий злоумышленницы, а также ведется установление ее причастности к другим аналогичным действиям.