Задержан житель Кызылорды за ложное сообщение о теракте

50-летний житель Кызылорды задержан правоохранительными органами за ложное сообщение о готовящемся террористическом акте в метро Алматы.

Как сообщила пресс-служба ДВД Кызылординской области, накануне, 27 октября, на пульт оперативного дежурного поступил звонок с информацией о готовящемся в ближайшие дни теракте в метрополитене Алматы.

«Был установлен и задержан 50-летний житель областного центра, в отношении которого начато досудебное расследование по статье 273 УК РК. Задержанный водворен в ИВС УВД Кызылорды», - говорится в сообщении ведомства.