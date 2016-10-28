Задержан житель Кызылорды за ложное сообщение о теракте
28 октября, 2016 — 15:45 Главные новости
Задержан житель Кызылорды за ложное сообщение о теракте
50-летний житель Кызылорды задержан правоохранительными органами за ложное сообщение о готовящемся террористическом акте в метро Алматы.
Как сообщила пресс-служба ДВД Кызылординской области, накануне, 27 октября, на пульт оперативного дежурного поступил звонок с информацией о готовящемся в ближайшие дни теракте в метрополитене Алматы.
«Был установлен и задержан 50-летний житель областного центра, в отношении которого начато досудебное расследование по статье 273 УК РК. Задержанный водворен в ИВС УВД Кызылорды», - говорится в сообщении ведомства.
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