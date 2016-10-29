Стрельба на рынке в Шымкенте
29 октября, 2016 — 17:49 Главные новости
Стрельба на рынке в Шымкенте
Полиция Шымкента проводит оперативно-розыскные действия с целью установления местонахождения мужчин, устроившх стрельбу на рынке "Акбар".
Со слов очевидцев, стрелявшие приехали на автомобиле "Лада Приора" с требованиями выплаты долга к владельцу одного из павильонов. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили стреляные гильзы. Был объявлен план-перехват.
В результате инцидента никто не пострадал. Проводится досудебное расследование по статье "Хулиганство".
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