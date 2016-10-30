Канат Ислам стал обладателем двух чемпионских титулов
30 октября, 2016 — 14:51 Главные новости
Канат Ислам стал обладателем двух чемпионских титулов
Накануне в Алматы состоялся боксерский поединок, в котором решалась судьба двух титулов WBA Fedelatin и WBO Intercontinental в первом среднем весе.
Ганский боксер Патрик Аллотей и казахстанец Канат Ислам провели 12 раундов поединка, по итогам которого судьи единогласно отдали победу Канату Исламу.
По окончанию боя тренер боксера из Ганы выразил свое недовольство результатами судейства: "Так нигде и никогда не делается, я впервые сталкиваюсь с таким беспределом. После этого все впечатление о Казахстане было испорчено. У меня нет слов".
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