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Завершено строительство пяти объектов EXPO-2017

31 октября, 2016 — 15:25 Главные новости

Завершено строительство пяти объектов EXPO-2017

Председатель правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов принял участие в церемонии передачи готовых павильонов EXPO-2017 странам-участницам. С сегодняшнего дня представители Китая, Франции, Германии, Венгрии и Турции смогут начать заполнение выставочных павильонов.

Ахметджан Есимов в своем выступлении сказал: «Завершено строительство пяти ключевых объектов выставки: международные павильоны, ЭКСПО-городок на 1374 места, ЭКСПО-офис, здание отдела внутренних дел и Центр исследования энергии. Суммарная площадь этих зданий составляет 482 тысячи квадратных метров или почти полмиллиона квадратных метров».

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