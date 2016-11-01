Повышение цен на бензин объясняется неполадками на НПЗ

Министр энергетики РК Канат Бозумбаев прокомментировал повышение цены на бензин в Казахстане. По словам министра, причиной этому стало увеличение поставок горючего из Российской Федерации, которое последовало после остановки на ремонт НПЗ в Шымкенте и неисправностями на Павлодарском НПЗ.

«Соответственно, это привело к снижению поставок на внутренний рынок. То есть доля более дешевого казахстанского бензина начала снижаться, а российского, более дорогого, стало заходить больше», - уточнил министр.